Прага, 31 июля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались в тяжёлой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей, пишет чешское издание iDNES.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Критическая ситуация на красноармейском участке фронта, судя по всему, обусловлена несколькими причинам. Главная заключается в нехватке новых и хорошо обученных военных», — говорится в публикации.

Также сообщается, что в последние месяцы Вооружённым силам России удалось в том числе благодаря удару через границу под Харьковом растянуть фронт, что заставило украинское руководство задействовать все боеспособные резервы.

По мнению журналистов издания, ВСУ могут потерять ключевые позиции, если не замедлят продвижение ВС России в районах между Авдеевкой и Красноармейском.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал об освобождении населённого пункта Лозоватское в ДНР. 23 июля в Минобороны сообщили об освобождении Ивано-Дарьевки в ДНР.

30 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Вооружёнными силами России под контроль населённых пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское является очередным шагом на пути к освобождению Северска и Красноармейска.

24 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian признал, что на фронте наблюдается «очень сложное» положение дел для украинских войск на многих направлениях. При этом он отказался раскрыть данные о потерях ВСУ, заявив, что этим якобы может воспользоваться Россия.

20 июля американский разведчик в отставке Скотт Риттер отмечал, что ВСУ будут продолжать попытки контрнаступления «до последнего украинца», но они окажутся безуспешными, поскольку у украинской армии недостаточно ресурсов. В свою очередь бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что крах политики НАТО по Украине уже очевиден, и американские спецслужбы лишь пытаются отсрочить до президентских выборов США крушение самой Украины.