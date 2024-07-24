Киев, 24 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день наиболее тяжёлая для украинских войск обстановка в зоне боевых действий наблюдается на кураховском и покровском направлениях на временно подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 июля сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

Уточняется, что ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться сложной и напряжённой для украинских войск.

В Генштабе ВСУ добавили, что особенно тяжёлая обстановка сейчас сложилась «на кураховском и покровском (Покровск — украинское название города Красноармейск в ДНР. — Ред.) направлениях».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian признал, что на фронте наблюдается «очень сложное» положение дел для украинских войск, позиции которых атакуются на многих направлениях. При этом он отказался раскрыть данные о потерях ВСУ, заявив, что этим якобы может воспользоваться Россия.

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 24 июня признал трудности ВСУ в зоне боевых действий. По его словам, украинским войскам трудно будет остановить продвижение России, так как натиск будет продолжаться ещё не менее месяца.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 июля рассказала, что Запад обеспокоен тем, что ВСУ терпят провал за провалом на пути к неминуемому поражению. Дипломат уточнила, что западные страны и Киев используют террор, когда у них нет других способов попытаться не допустить победы России.