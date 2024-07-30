Донецк, 30 июля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Взятие Вооружёнными силами России под контроль населённых пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское в Донецкой Народной Республике (ДНР) является очередным шагом на пути к освобождению Северска и Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, Ивано-Дарьевка и Лозоватское — это небольшие населённые пункты, но ВСУ сделали из них опорные точки.

«Если брать Ивано-Дарьевку, то это очередной шаг на пути освобождения Северска, это Артемовский район. Если говорим о Лозоватском, то это очередной населённый пункт на пути освобождения Красноармейска», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА Регнум, 27 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал об освобождении населённого пункта Лозоватское в ДНР. Он уточнил, что украинские войска в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» за сутки лишились до 425 военнослужащих.

В российском оборонном ведомстве 23 июля сообщили об освобождении Ивано-Дарьевки в ДНР. При этом войска российской группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи.

Конашенков 21 июля рассказал об освобождении двух населённых пунктов — Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области. Также подразделения Западной группировки ВС России вышли на более выгодные рубежи.