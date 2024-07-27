Москва, 27 июля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Лозоватское», — сказал он.

Генерал рассказал, что российские военные нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новосёловки Первой в ДНР. Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп противника.

Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на этом направлении до 425 военных, танк, два бронетранспортёра, в том числе М113 производства США, пять автомобилей, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Вооружённые силы России освободили населённый пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. Также подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи.

21 июля Конашенков сообщил об освобождении двух населённых пунктов — Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области.

В Минобороны 19 июля рассказали, что российские военные группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Юрьевка в ДНР. Также армия России за неделю нанесла на этом направлении фронта удары по формированиям девяти бригад противника и отразила 38 контратак.