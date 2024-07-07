Вашингтон, 7 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Крах политики Североатлантического альянса НАТО по Украине очевиден, а Киев и его союзники никак не могут предпринять что-либо для того, чтобы скрыть этот факт. Об этом в ходе прямого эфира Youtube-канала Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Chad Mcneeley Dod/Global Look Press

«Все уже поняли, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим», — отметил Макгрегор.

По его словам, страны, которые являются членами военного блока, находятся в недоумении и не знают, что можно предпринять. Он также сообщил, что американские спецслужбы пытаются сделать всё возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала президентских выборов США, которые пройдут в ноябре.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая бывший депутат Верховной рады Алёна Гливко заявила, что если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, то НАТО может распасться.

Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес отметил, что НАТО терпит поражение на Украине. Он подчеркнул, что, когда США входят в упадок, они прибегают к насилию. Для этого они изобретают войны, чтобы затем продавать своё оружие и жить за счёт средств, вырученных с них.