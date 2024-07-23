Москва, 23 июля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и технике нескольких бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) около Калинина, Верхнекаменского, Антоновки, Красногоровки, Константиновки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР. В результате этого украинские войска за сутки потеряли до 750 бойцов, а также боевую бронированную машину «Казак» и шесть автомобилей.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре 152-мм орудия Д-20, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, две 105-мм гаубицы М119 производства США», — заметил Конашенков.

Он добавил, что также армия России уничтожила две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля в Минобороны сообщили об освобождении армией России двух населённых пунктов — Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области. Помимо этого, войска российской группировки «Запад» заняли за сутки более выгодные рубежи.

В оборонном ведомстве 19 июля рассказали, что российские военные группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Юрьевка в ДНР. Также армия России за неделю нанесла на этом направлении фронта удары по формированиям девяти бригад противника и отразила 38 контратак.