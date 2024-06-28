До недавних пор все данные соцопросов, публиковавшихся на Украине с начала СВО, показывали благостную для властей картину. Большинство граждан якобы считало, что страна движется в правильном направлении, а рейтинги доверия Зеленскому и государственным структурам резко выросли по сравнению с 2021 годом.

ИА Регнум

Теперь же ситуация изменилась: настроения в государстве, как показал свежий опрос Центра Разумкова, другие. При этом важен и сам факт публикации неприятных для офиса президента результатов исследования: их можно легко найти в информационном пространстве Украины, где давно царит тотальный контроль власти, а любая социология тщательно цензурируется.

Центр Разумкова, одна из ведущих социологических компаний Украины, опрашивал граждан страны с 6 по 12 июня. 47% уверены, что события в государстве развиваются в неправильном направлении, 33% опрошенных заявили, что в правильном. При этом 49% респондентов считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в отдаленной перспективе, 29% — в ближайшие несколько лет, 11% — не сможет вообще.

Сравним эти данные с показателями прошлых лет. В мае 2022 года 68% опрошенных украинцев ответили, что события развиваются в правильном направлении, в неправильном — всего 16%. В октябре 2023 года, уже после провального контрнаступления, было 60% и 29% соответственно.

Сейчас полностью или частично доверяют главе киевского режима Зеленскому 53,8% украинцев, не доверяют 37,8%. Цифры, казалось бы, вполне нормальные. Но вновь вспомним былые дни: в мае 2022 года опрос показал 90% доверия и 7% недоверия Зеленскому, а уже в декабре 2023 года, всего полгода назад, — 77% и 22%. Падение очевидно.

Если говорить об отношении украинцев к власти в целом, оно предельно отрицательно. 78,5% опрошенных заявили, что не доверяют всему государственному аппарату. Правительству не доверяют 73%, Верховной Раде — 76%, политическим партиям — 77,5%, судебной системе — 73%, прокуратуре — 64%. Главе президентского офиса Андрею Ермаку, реально держащему все нити госуправления в своих руках, не доверяют 64% украинцев.

Высокий уровень доверия у украинцев, по данным опроса, сохраняется к ВСУ — 90%. Однако на фоне принудительной мобилизации, зверства военкомов из ТЦК и попыток людей сопротивляться цифра выглядит крайне сомнительно.

Впрочем, сомнения вызывают все результаты соцопросов, проводимых на Украине после февраля 2022 года. В стране фактически установлен тоталитарный режим, тысячи граждан бросили за решётку за несогласие с ним. В таких условиях ожидать откровенных ответов не приходится — украинцы просто боятся говорить правду.

Однако важны даже не сами цифры, а тенденции.

«Ещё один очень плохой тренд — падение доверия ко всем институциям. И государственным, и негосударственным. Сильное падение с марта 2024-го», — комментирует результаты свежих социологических опросов депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Живу каждый день как последний»

Причин для этого в украинском обществе предостаточно. Обещанной победы над Россией не наблюдается и близко, распиаренный «контрнаступ» с треском провалился, а на кладбищах давно не хватает мест для новых погибших на фронте. И всё это на фоне тяжелейшего положения в экономике, постоянных отключений электричества и разгула коррупции, достигшей фантастических даже для Украины размеров.

Самым же мощным за последнее время фактором, шокировавшим большинство украинцев, стала беспредельная силовая мобилизация.

«Каждый раз, когда выходишь из дома, есть ощущение, что идёшь по минному полю», — рассказывает ИА Регнум киевский адвокат Ярослав, по понятным причинам попросивший не называть его фамилию.

Подобное состояние, дикий непрерывный стресс, у него было всего два раза в жизни, признаёт Ярослав: в феврале–марте 2022 года, когда Киев круглосуточно слышал звуки близкой канонады, и последние несколько месяцев, когда резко ужесточили мобилизацию.

«На моих глазах на улице ТЦКшники скрутили парня из соседнего подъезда. Мимо блокпоста проезжаешь и каждый раз ёкает сердце: остановят — не остановят?» — говорит собеседник издания.

До ужесточения мобилизации Ярослав как адвокат был относительно спокоен: знал, что насильно вручить повестку и тем более отправить на ВВК (военно-врачебную комиссию), откуда уже прямая дорога на фронт, было проблематично. Особенно когда знаешь свои права и готов их защищать. Но теперь законодательство изменили таким образом, что избежать мобилизации законным путём практически нереально. Если же представители ТЦК узнают, что ты адвокат, это только ухудшает ситуацию, сообщил мужчина.

«Военкомы нас ненавидят, потому что мы были едва ли не последними, кто мог защитить от них и себя, и других людей. Знакомого коллегу недавно схватили и мобилизовали прямо в ТЦК, куда он приехал защищать избитого ТЦКшниками клиента.

Работать уже практически невозможно, клиентов почти не стало, бизнес у многих сворачивается, люди все нервные. Никаких перспектив я не вижу. Живу каждый день как последний, и такие настроения сейчас у многих», — сообщил Ярослав.

Почему опубликованы проблемные для власти цифры

Ответить на этот вопрос не так уж и сложно. Нужно только понять, что собой представляет Центр Разумкова.

Это одна из самых известных на Украине «грантоедских» структур, давно находящаяся на финансировании Запада. Среди его партнёров числятся Агентство США по международному развитию (USAID), соросовский «Международный фонд «Возрождение» и Центр информации и документации НАТО на Украине, а также другие подобные конторы.

На сайте Центра Разумкова в публикации с итогами соцопроса прямо сказано: «Опрос был проведён в рамках Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID)».

В последнее время западные хозяева недвусмысленно дают понять Зеленскому и Ермаку, что недовольны их попытками вести себя самостоятельно. Поэтому публикация более-менее близких к реальности социологических результатов — часть программы воспитания зарвавшихся холопов. Которых при необходимости сменят на более управляемых, заодно дав выпустить пар всё более недовольным ситуацией в стране украинцам.