Лондон, 31 июля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Чехия и Германия подписали соглашение о передаче Праге 14 танков Leopard и одного танка Buffel 3 в качестве компенсации за поставки вооружений Украине, сообщило 31 июля агентство Reuters, ссылаясь на заявление чешского министерства обороны.

Global Look Press

Первые поставки этих танков, уточняется в материале, запланированы на конец 2024 года, следующие партии будут поставлены республике к началу 2026 года.

Кроме того, чешская сторона ведёт переговоры с Германией о закупках в будущем танков Leopard типов 2А4 и 2А8 в целях модернизации собственных вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля Германия и Дания передали Украине ещё восемь танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями. Новый пакет помощи этих стран также включает в себя 21 тыс. снарядов, которые предназначены для зенитных самоходных установок Gepard, а также 10 надводных беспилотников.

В мае Германия в рамках совместного с Данией проекта поставила Украине 10 танков Leopard 1A5. Помимо танков в новый пакет помощи вошли также 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также 20 пулемётов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер ранее заявлял, что Германия продолжит оказывать помощь киевскому режиму, в частности поставит ему почти 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году. Он уточнил, что производство сейчас увеличивается.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства.