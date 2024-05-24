Берлин, 24 мая, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Германия в рамках совместного с Данией проекта поставила Украине ещё 10 танков Leopard 1A5, следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного 24 мая на сайте правительства ФРГ.

Philipp Schulze/Global Look Press

Так, новый пакет помимо танков включает в себя также 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также 20 пулемётов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

Кроме того, отмечается в документе, в процессе подготовки к поставке находятся три реактивные системы залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, вместе с тем министр обороны Борис Писториус 24 мая на заседании комитета по бюджету немецкого парламента заявил, что вооружённые силы Германии испытывают нехватку не только военной техники, в частности, танков, самолётов и кораблей, но также камуфляжной формы и снаряжения.

18 мая стало известно, что министерство обороны Германии запросило дополнительные 3,8 млрд евро на помощь Украине в рамках 2024 года. Кроме того, ожидается, что в следующем финансовом году бундесвер запросит для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 млрд евро.

У Запада нет такого «супероружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя, подчеркнул 20 мая постпред России при ООН Василий Небензя. Мирное урегулирование конфликта на Украине ещё возможно, для этого Запад должен перестать поставлять в Киев вооружения, а власти Украины — выполнить требования, поставленные перед началом специальной военной операции, добавил он.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.