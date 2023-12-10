Берлин, 10 декабря, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Германия продолжит оказывать помощь киевскому режиму, в частности поставит ему почти 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В следующем году Германия сможет поставить почти 200 тыс. артиллерийских снарядов», — сказал он.

Бройер уточнил, что производство сейчас увеличивается. Он также не стал строить догадки о том, как скажется на Европе возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году.

«Я, как и прежде, вижу необходимость поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был исход выборов в США», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийной конференции в Берлине, пообещал продолжить поддерживать Украину, несмотря на финансовые сложности.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, а только усугубят ситуацию для Украины.

По мнению немецкого политолога Владимира Сергиенко, слабая политика Шольца и поддержка Украины серьёзно ударили по экономике Германии, это грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет. Германия сможет восстановиться до прежних уровней экономики, но для этого необходимы серьёзные изменения в политическом ландшафте страны, сказал эксперт.