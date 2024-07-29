Берлин, 29 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Германия обновила перечень переданных Киеву вооружений, в него вошли в том числе восемь танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями, которые были поставлены Украине в рамках совместного с Данией проекта, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Как следует из списка военной помощи ВСУ, новый пакет также включает в себя 21 тыс. снарядов, которые предназначены для зенитных самоходных установок Gepard, а также 10 надводных беспилотников.

В мае Германия в рамках совместного с Данией проекта поставила Украине 10 танков Leopard 1A5. Помимо танков в новый пакет помощи вошли также 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также 20 пулемётов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер ранее заявлял, что Германия продолжит оказывать помощь киевскому режиму, в частности поставит ему почти 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году. Он уточнил, что производство сейчас увеличивается.

В июле телерадиокомпания NDR со ссылкой на неназванного представителя американских ВС сообщила, что США хранят кассетные боеприпасы в складских помещениях на территории Германии, откуда потом их направляют на Украину. По информации источника, США координируют перемещения всех вооружений с бундесвером. Однако он не стал уточнять, согласовали ли с Берлином транспортировку именно кассетных боеприпасов.