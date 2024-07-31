Москва, 31 июля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Стационарный этап лечения завершили 20 пострадавших при крушении пассажирского поезда в Волгоградской области. В больницах на данный момент остаются 10 человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

РИА Новости

«Стационарный этап лечения завершили 20 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе 11 детей», — проинформировал Мурашко журналистов 31 июля.

Министр уточнил, что в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 пострадавших, включая одного ребёнка.

По информации Мурашко, в тяжёлом состоянии находятся двое взрослых. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Десять вагонов пассажирского поезда, который следовал по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись. В связи с произошедшим движение на участке железной дороги было остановлено.

30 июля в региональном главке МВД России сообщили, ДТП произошло из-за того, что водитель КамАЗа выехал на переезд на красный сигнал светофора.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Федеральное агентство железнодорожного транспорта Росжелдор сообщило, что, по предварительным данным, число пострадавших достигло 140. 55 человек было госпитализировано после крушения пассажирского поезда.