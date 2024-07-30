Москва, 30 июля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Водитель КамАЗа, в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, выехал на переезд на красный сигнал светофора, сообщили в региональном главке МВД России.

Анастасия Масалова/ТАСС

«Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате произошло столкновение с электровозом пассажирского поезда.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись. Движение на участке железной дороги приостановили. Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути на красный свет и экстренное торможение поезда.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. По предварительным данным, пострадали 140 человек, в том числе восемь детей. 55 человек госпитализировали. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.