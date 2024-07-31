Москва, 31 июля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Министерство обороны показало начало третьего этапа учений нестратегических ядерных сил.

Кадр из видео

На опубликованных министерством кадрах видно, как военная техника передвигается в лесной местности в сопровождении военнослужащих. По прибытии на место дислокации военные начинают приготовления к отработке учебно-боевых задач.

Как передавало ИА Регнум, в России 31 июля в соответствии с решением президента страны Владимира Путина начался третий этап учения нестратегических ядерных сил.

Отмечается, что в ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В рамках третьего этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

11 июня российские Вооружённые силы совместно с ВС Белоруссии начали второй этап нестратегических ядерных учений. В Минобороны 12 июня сообщили, что ракетные войска Ленинградского военного округа отработали получение учебных спецбоеприпасов и скрытное выдвижение в заданный район оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Первый этап учений нестратегических ядерных сил проводили с 21 мая.