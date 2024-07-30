Москва, 31 июля, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином 12 июля направил главе Пентагона «очень серьёзное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий киевского режима и Белого дома. Об этом сообщил ТАСС замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

Дипломат подчеркнул, что все контакты с представителями США на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам носят «сугубо утилитарные цели» и разговор министров обороны РФ и США в этом отношении не исключение.

«С российской стороны было направлено очень серьёзное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона», — пояснил Сергей Рябков, акцентировав, что предупреждение было сделано во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут «оказаться неуправляемыми».

Как сообщало ИА Регнум, Андрей Белоусов и Ллойд Остин обсудили 12 июля вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

Министры обороны провели второй за месяц телефонный разговор. Американский военный министр заявил, что важно сохранять открытыми каналы связи между Россией и США.

До этого Белоусов и Остин провели телефонные переговоры 25 июня. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. По его словам, Остин говорил о необходимости сохранения коммуникации между Москвой и Вашингтоном. Минобороны России после этого сообщило, что Белоусов в ходе разговора с американским коллегой заявил о рисках эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок оружия США Киеву.