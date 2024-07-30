Шебекино, Белгородская область, 30 июля, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Шебекино ВСУ обстреляли за сутки второй раз. По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы региона, уже зафиксированы повреждения в двух частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколками повреждёны многоквартирный дом, два коммерческих здания и легковой автомобиль.

Ранее Гладков говорил, что при первой атаке прямым попаданием снаряда была повреждена крыша частного дома. В двух двухэтажных домах выбиты окна и посечены фасады. Выявлены повреждения в двух нежилых зданиях и одном легковом автомобиле.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 июля ракетную опасность объявили в Белгороде и районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе.

В ночь на 29 июля российские средства ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА над пятью регионами России. 19 дронов сбили над Курской областью, пять были уничтожены над Брянской областью, девять — над Белгородской, по три дрона — в Воронежской и Ленинградской областях.

Украинские боевики с помощью БПЛА атаковали Орловскую область. Глава региона Андрей Клычков сообщил об уничтожении двух воздушных целей. В результате атаки зафиксированы повреждения на местной электростанции. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки беспилотников.