Орел, 29 июля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 29 июля с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Глазуновский район Орловской области. В результате атаки повреждена электростанция, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции», — указал глава региона.

Он добавил, что оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА. На месте происшествия также работают правоохранительные органы.

Как передавало ИА Регнум, в Курской области в течение суток силами противовоздушной обороны, средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием уничтожили и подавили 31 украинский беспилотный летательный аппарат.

В ночь с 28 на 29 июля в Брянской области российские военные сбили четыре вражеских дрона. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате действий ВСУ никто не пострадал, каких-либо разрушений не зафиксировано.

До этого украинские войска с помощью дронов атаковали Устинку, Новую Таволжанку и село Байцуры в Белгородской области при помощи беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, по предварительным данным, пострадавших нет.