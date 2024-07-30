Белгород, 30 июля, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Ночью 30 июля ракетную опасность объявили в Белгороде и районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Население призвали сохранять бдительности и укрыться на время опасности в подвальных помещениях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале также проинформировал жителей об объявленной ракетной опасности.

Через 19 минут, в 04:19 мск, власти сообщили об отмене ракетной опасности в Белгороде и районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе.

Как сообщало ИА Регнум, днём 29 июля над территорией Белгородской и Курской областей были уничтожены три беспилотника самолётного типа и три малоразмерных воздушных шара ВСУ.

В ночь на 29 июля российские средства ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА над пятью регионами России. 19 дронов сбили над Курской областью, пять были уничтожены над Брянской областью, девять — над Белгородской, по три дрона — в Воронежской и Ленинградской областях.