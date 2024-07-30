Москва, 30 июля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проанализировать практику по освобождению от уголовной ответственности граждан, которые заключили контракт о прохождении службы в зоне специальной военной операции, сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Председатель СК России провёл оперативное совещание по вопросам освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители следственных органов доложили Бастрыкину о взаимодействии с подразделениями Минобороны и территориальными военными комиссариатами. Также были озвучены данные о методике информирования подозреваемых и обвиняемых о возможности добровольного вступления в ряды Вооружённых сил России.

Фигурантам уголовных дел разъясняется, что в соответствии с законодательством в случае заключения ими контрактов с Мингобороны уголовное преследование на время военной службы приостанавливается, а в последующем, при наступлении ряда условий, может быть прекращено.

Фигуранты уголовных дел также информируются о порядке возникновения прав на получение льгот для участников спецоперации и членов их семей.

Заслушав доклады, Бастрыкин поручил проанализировать практику применения законодательства в названной сфере и подчеркнул, что необходимо «очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально», заключили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования российских вооружённых сил контрактниками заявил, что порядка 190 тысяч граждан России заключили контракт с Минобороны с начала 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что рост количества желающих заключить контракт на службу в рядах Вооружённых сил России является лишним свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО.

По данным Минобороны, с 1 января по 1 декабря 2023 года в интересах объединённой группировки войск на военную службу приняли свыше 452 тыс. человек. Всего же в 2023 году в этих целях привлекли больше 500 тысяч человек, из них 420 тысяч по контракту.