Москва, 11 января, 2024, 18:59 — ИА Регнум. В 2023 году в интересах объединённой группировки войск Российской Федерации привлекли больше 500 тысяч человек, из них 420 тысяч по контракту. Об этом 11 января заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками.

Он добавил, что поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию российской армии выполнили в полном объеме и в нужные сроки.

По словам Медведева, заметный прирост добровольцев в Вооружённых силах Российской Федерации деморализовал Киев, заставив его начать принудительную мобилизацию.

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