Москва, 1 декабря, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 1 декабря о принятии на военную службу до 1 декабря более 452 тыс. россиян.

«По данным Минобороны, с 1 января по 1 декабря в интересах объединённой группировки войск принято на военную службу более 452 тыс. человек», — сообщил он на совещании по доукомплектованию ВС РФ контрактниками в Сибирском федеральном округе.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что контракты о службе в ВС РФ и добровольческих подразделениях подписали за последние шесть-семь месяцев 270 тыс. россиян. По словам российского лидера, ежедневно на подписание приходили 1–1,5 тыс. человек. Путин подчеркнул, что они делают это сознательно, понимая, что отправятся в зоне боевых действий.

12 октября Медведев заявил, что с начала года более 357 тыс. человек приняли на службу по контракту. Как он пояснил, это данные и о пребывающих в запасе, и о добровольцах. Позднее, в начале ноября, по данным Медведева, число российских контрактников повысилось до 410 тыс. человек.