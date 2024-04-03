Москва, 3 апреля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Рост количества желающих заключить контракт на службу в рядах Вооружённых сил России является лишним свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО. Об этом 3 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Рамм/ИЗВЕСТИЯ

«Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества, внутренней консолидации вокруг президента [России Владимира] Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 апреля в Министерстве обороны сообщили, что за последние десять дней около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации. По данным военного ведомства, в пункты заключения контрактов на военную службу в стране каждый день приходят порядка 1700 человек.

В Минобороны уточнили, что большая часть из числа пришедших заключить контракты на военную службу в зоне СВО в последнее время назвала главным мотивом такого решения желание отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле». Отмечалось, что на протяжении последних полутора недель произошёл существенный рост количества желающих заключить контракт и направиться в зону СВО.

В пресс-службе оборонного ведомства 3 апреля рассказали, что с начала текущего года в ряды армии России вступили свыше 100 тыс. человек.