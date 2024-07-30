Москва, 30 июля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. После ДТП с поездом в Волгоградской области в больницах остаются 22 пострадавших, в числе которых восемь детей. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Администрация Котельниковского района

«14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ», ― рассказал Мурашко.

Министр здравоохранения уточнил, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На данный момент специалисты оказывают им необходимую медицинскую помощь. Помимо этого, организованы телемедицинские консультации с врачами федеральных центров.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

После схода вагонов были госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Общее число пострадавших превысило 100 человек.

Водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.