Волгоград, 29 июля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. После схода вагонов поезда из-за столкновения с КамАЗом в Волгоградской области госпитализированы 15 взрослых и 15 детей, сообщили 29 июля в ЦРБ Котельниковского района.

Кадр из Телеграм — канала

«Предварительно, к нам поступили 30 человек, из которых 15 взрослых и 15 детей», — сказали ТАСС в ЦРБ.

Там уточнили, что все поступившие пока в относительно удовлетворительном состоянии, средней степени тяжести. Тяжелых пациентов пока не было, добавили в ЦРБ.

Ранее в РЖД сообщили о госпитализации 16 человек: 13 взрослых пассажиров, один ребёнок и два проводника. По данным региональных властей, в Котельническую ЦРБ после ЧП с поездом были доставлены 20 пострадавших, в том числе семь детей.

В РЖД также уточнили, что в поезде находились 803 пассажира, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Восемь вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

ЧП произошло на нерегулируемом переезде, отметил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Водителем КАмАЗа, который выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер, оказался 43-летний индивидуальный предпринимательАсламбек У. Об этом рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил сильную черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.