Волгоград, 29 июля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» направила вертолёты санитарной службы к месту железнодорожной аварии под Волгоградом, где в результате экстренного торможения сошёл с рельсов поезд Казань — Адлер и пострадали сотни людей. Снятые с высоты кадры опубликованы 29 июля в Telegram-канале «Ростеха».

Кадр из видео

Два вертолёта «Ансат» доставили находящихся в тяжёлом состоянии пострадавших в ближайшую больницу, говорится в сообщении.

На кадрах видны вагоны поезда, которые сбросило с путей в результате столкновения с грузовиком, а также стоящие возле переезда кареты скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Так как грузовик выехал на пути, машинист поезда применил экстренное торможение. Удара избежать не удалось, кабина грузовика отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб.

После схода вагонов были госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Общее число пострадавших превысило 100 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

За рулём КамАЗа находился 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов, рассказал источник ИА Регнум. Его госпитализировали с травмами головы и ног.