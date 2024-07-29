Париж, 29 июля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Церемония открытия Олимпийский игр прошла удачно и сказала о французах «всё», заявила 29 июля мэр Парижа Анн Идальго.

Panoramic/Global Look Press

В интервью France Bleu она заявила, что получила множество положительных отзывов о церемонии от представителей разных стран.

«Гениальность заключалась в том, чтобы придать много сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Многие люди говорили мне, как это было великолепно и по-французски. Эта церемония сказала о нас всё», — отметила Идальго.

Церемония была «немного сумасшедшей», но это оказалось вполне уместным, добавила мэр Парижа.

Как передавало ИА Регнум, состоявшееся 26 июля открытие Олимпиады подверглось критике по всему миру. Американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии. В Греции этот эпизод также назвали «крахом цивилизации». Вице-премьер Словакии Томаш Тараба назвал церемонию символом извращённого упадка и заявил, что принял решение отказаться от присутствия на церемонии закрытия Игр.

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения тем, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дешам заявила, что у организаторов якобы не было намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе и что режиссёр церемонии Тома Жолли «хотел отпраздновать толерантность общества».

Позднее Международный олимпийский комитет удалил с официальных ресурсов организации видео с подборкой лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр — 2024. Ролик стал недоступен для просмотра с вечера 27 июля на YouTube-канале Olympics и на сайте организационного комитета Игр-2024.