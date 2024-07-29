Братислава, 29 июля, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже принял вице-премьер Словакии Томаш Тараба, который должен был представлять свою страну на мероприятии. Об этом Тараба сообщил 28 июля в социальных сетях.

Marcus Brandt/Global Look Press

«Эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта и сделавшего из этого прогрессивный политический театр», — пояснил свою точку зрения Тараба и отметил, что решил не ехать на закрытие Олимпиады.

Ранее ИА Регнум сообщало, что церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже в пятницу, 26 июля. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике по всему миру из-за ряда казусов. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии. В Греции этот эпизод также назвали «крахом цивилизации».

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения перед теми, кого задели отдельные сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дешам пояснила, что не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Она добавила, что режиссёр Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества.

Международный олимпийский комитет удалил с официальных ресурсов организации видео с подборкой лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр — 2024. Ролик стал недоступен для просмотра с вечера 27 июля на YouTube-канале Olympics и на сайте организационного комитета Игр-2024. Дешам объяснила это геоблокировкой.