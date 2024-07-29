Волгоград, 29 июля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Более 100 человек пострадали при крушении поезда в Волгоградской области, сообщили в МЧС России.

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Как уточнили в министерстве, с рельсов сошли девять вагонов, из них семь — опрокинулись.

«Предварительно, пострадали более 100 человек», — говорится в Telegram-канале МЧС.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших и оказывают им первую помощь. Кроме того, организована доставка пассажиров поезда в пункты временного размещения в городе Котельниково.

«К месту происшествия со станции М. Горького следуют аварийно-восстановительный и пожарный поезда», — добавили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Восемь вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

ЧП произошло на нерегулируемом переезде, отметил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания.

ЦРБ Котельниковского района сообщило о госпитализации 30 пострадавших при крушении поезда.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Водителем КамАЗа, который выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер, оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек У. Об этом рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил сильную черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.