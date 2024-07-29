Волгоград, 29 июля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. В поезде Казань — Адлер, девять вагонов и электровоз которого сошли с рельсов в Волгоградской области, ехали 812 человек, сообщил 29 июля глава региона Андрей Бочаров.

Кадр из видео

ЧП произошло на нерегулируемом переезде, отметил губернатор в ходе оперативного совещания, сообщила пресс-служба администрации региона в своём Telegram-канале.

«На неохраняемом переезде перегона Гремячая — Котельниково произошло столкновение поезда № 491 «Казань — Адлер» с грузовым автомобилем. По предварительным данным, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек. Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб», — сказал Бочаров.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Вагоны пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вагоны перевернулись. На место происшествия были вызваны сотрудники спасательных служб, а также восстановительные поезда. На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники, сообщило позднее МЧС. Движение на участке железной дороги было приостановлено.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

При крушении могли пострадать до 100 человек, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на оценку экстренных служб. По данным Telegram-канала «112», состояния троих пострадавших при крушении оценивается как тяжёлое. Для эвакуации пострадавших были подготовлены вертолёты.