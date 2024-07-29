Волгоград, 29 июля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Машинист поезда, девять вагонов и электровоз которого сошли с рельсов в Волгоградской области, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния между составом и выехавшим на пути КамАЗом избежать столкновения не удалось, сообщила 29 июля пресс-служба РЖД.

Кадр из телеграм-канала

Бригада действовала по инструкции, сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

«Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч», — отметила пресс-служба.

Водитель грузовика грубо нарушил ПДД, выехав на переезд при действующей сигнализации перед близко идущим поездом, сказано в сообщении. Работники поездной бригады оказали помощь пострадавшим пассажирам, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Вагоны пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вагоны перевернулись. На место происшествия были вызваны сотрудники спасательных служб, а также восстановительные поезда. На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники, сообщило позднее МЧС. Движение на участке железной дороги было приостановлено.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Для эвакуации пострадавших были подготовлены вертолёты. Были госпитализированы пять человек, в том числе один ребёнок, сообщал Минздрав. Всего в поезде находились 812 человек.