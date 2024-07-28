Бейрут, 28 июля, 2024, 21:49 — ИА Регнум. Ливан прикладывает усилия к тому, чтобы остановить эскалацию напряжённости на границе с Израилем и восстановить режим прекращения огня. Об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра страны Наджиба Микати.

Hussein Malla/AP/TASS Премьер-министр Ливана Наджиб Микати

«Премьер Микати, который находится в Париже, проводит дипломатические контакты с тем, чтобы избежать нового цикла насилия на юге Ливана», — указано в тексте.

Отмечается, что выходом из ситуации ливанский премьер считает достижение всеобъемлющего прекращения огня с тем, чтобы не допустить втягивания страны в дальнейшую эскалацию, которая осложнит обстановку и приведёт к нежелательным последствиям.

Как ранее передавало ИА Регнум, ливанское движение «Хезболла» сообщило об атаке позиций израильской армии в пограничных населённых пунктах Манара и Штула. Целями были штаб и казарма 51-го батальона израильской бригады «Голани». Кроме того, огонь из миномётов был открыт по механизированному патрулю.

В свою очередь, министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил, что, если Израиль прекратит удары, «Хезболла» готова вывести свои подразделения за реку Литани, по которой проходит линия разделения.

27 июля населённый пункт Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. Сообщалось о 12 погибших и 30 пострадавших. Большинство из них — подростки.

Израиль возложил ответственность за обстрел посёлка на ливанское движение «Хезболла», а также пообещал жёсткий ответ. Глава израильского МИД Исраэль Кац 27 июля заявил, что Израиль близок к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла».

В свою очередь, «Хезболла» заявила, что не имеет никакого отношения к каким-либо бомбардировкам, направленным против посёлка Мадждаль-Шамс. Ливан осудил ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители.