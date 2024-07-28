Бейрут, 28 июля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии в пограничных населённых пунктах Манара и Штула. Об этом говорится в заявлении, размещённом в Telegram-канале движения.

ИА Регнум

«Отряды исламского сопротивления атаковали позиции неприятельских сил в ответ на авианалёты на мирные населённые пункты на юге Ливана», — указано в тексте.

Отмечается, что целями были штаб и казарма 51-го батальона израильской бригады «Голани». Кроме того, огонь из миномётов был открыт по механизированному патрулю.

По данным пресс-службы «Хезболлы», все цели были поражены.

В свою очередь, министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил, что, если Израиль прекратит удары, «Хезболла» готова вывести свои подразделения за реку Литани, по которой проходит утверждённая резолюцией Совета Безопасности ООН линия разделения.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля населённый пункт Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. Сообщалось о 12 погибших и 30 пострадавших. Большинство из них — подростки.

В свою очередь, «Хезболла» отрицает причастность к обстрелу. В движении заявили, что не имеют никакого отношения к каким-либо бомбардировкам, направленным против посёлка Мадждаль-Шамс. Ливан осудил ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители.

Израиль возложил ответственность за обстрел посёлка на ливанское движение «Хезболла», а также пообещал жёсткий ответ. Глава израильского МИД Исраэль Кац 27 июля заявил, что Израиль близок к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла».

Глава МИД России Сергей Лавров 28 июля осудил любые террористические атаки вне зависимости от того, кто за ними стоит.