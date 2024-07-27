Тель-Авив, Израиль, 27 июля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Израиль возлагает ответственность за обстрел посёлка на Голанских высотах на Ливан и движение «Хезболла». Об этом 27 июля заявил советник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

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Он подчеркнул, что ответ на подобные действия будет очень жёстким.

«Это серьёзная эскалация, агрессия террористической организации «Хезболла». <…> Мы примем все необходимые меры для восстановления безопасности на северной границе», ― написал советник в Telegram-канале.

Он добавил, что Ливан и «Хезболла», действующая под руководством Ирана, несут ответственность за агрессию и её последствия. Это явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН 1559 и 1701, подчеркнул Гендельман.

Он уточнил, что от ракеты, выпущенной «Хезболлой», пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. На данный момент погибли десять израильских детей и подростков, более 30 получили ранения.

При этом ливанское шиитское движение «Хезболла» отрицает причастность к обстрелу посёлка на Голанских высотах. Источник заявил, что движение не имеет никакого отношения к каким-либо бомбардировкам, направленным против города Мадждаль-Шамс.

Как сообщало ИА Регнум, ракетный обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана совершили 27 июля. Реактивные снаряды разорвались на местном стадионе.

По данным телеканал Al Jazeera, большинство жертв и пострадавших — подростки.