Тель-Авив, Израиль, 28 июля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. До 12 человек возросло количество погибших при обстреле деревни друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Об этом 28 июля сообщает газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

David King «Осторожно, мины!» Голанские высоты

«Ракета стала причиной гибели 12 детей и подростков», — подтвердил Хагари в ходе брифинга. Отмечается, что представитель ЦАХАЛ находится недалеко от места происшествия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при ударе по Голанским высотам погибли 11 человек, около 30 получили ранения. Телеканал Al Jazeera выступил с утверждением, что большинство жертв обстрела — подростки, так как удар пришёлся по футбольному полю.

Ответственность за обстрел Израиль возложил на Ливан и движение «Хезболла», которое, в свою очередь, отвергает обвинения в причастности к атаке. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракетный обстрел, согласно анализу оперативных систем, был произведён из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

Правительство Ливана осудило ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители и подчеркнуло, что любое нападение на гражданских лиц грубо противоречит международному гуманитарному праву.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс Израиль не оставит без ответа и заставит шиитское движение «Хезболлах» в Ливане заплатить за него беспрецедентно высокую цену.