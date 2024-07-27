Тель-Авив, Израиль, 27 июля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Девять человек погибли и около 30 получили ранения при ракетном обстреле посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, сообщил 27 июля телеканал Al Jazeera.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Большинство жертв и пострадавших — подростки», — передал телеканал.

Реактивные снаряды, выпущенные с территории Ливана, разорвались на местном стадионе.

Ранее израильские медицинские службы сообщали, что девять человек в возрасте от 10 до 20 лет получили ранения в результате попадания снаряда в Мадждал-Шамс на Голанских высотах.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в центре Тель-Авива прогремел взрыв, вызванный падением воздушной цели. ВВС Израиля увеличили патрулирование воздушного пространства. Взрыв прогремел рядом с консульством США, погиб один человек, ещё десять получили ранения. Ответственность взял на себя военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа.

Израиль 20 июля нанёс прямые авиаудары по Йемену. Израильские ВВС атаковали топливные склады в портовом городе Ходейда. Предварительно, в результате удара армии Израиля по нефтяным резервуарам и электростанции в провинции Ходейда пострадали 80 человек.