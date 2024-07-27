Тель-Авив, Израиль, 27 июля, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Израиль близок к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла». Об этом 27 июля заявил глава израильского МИД Исраэль Кац после обстрела посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

Robert Hegedus/EPA/ТАСС Глава МИД Израиля Исраэль Кац

По его словам, этот инцидент пересекает все красные линии, поэтому реакция Израиля будет соответствующей.

«Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном», — сказал Кац в эфире 12-го канала израильского телевидения.

Как сообщало ИА Регнум, ракетный обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана совершили 27 июля. Реактивные снаряды разорвались на местном стадионе. По данным телеканал Al Jazeera, большинство жертв и пострадавших — подростки.

Советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Тель-Авив возлагает ответственность за обстрел посёлка на Ливан и движение «Хезболла». По его словам, ответ на подобные действия будет очень жёстким.

В свою очередь, «Хезболла» отрицает причастность к обстрелу. В движении заявили, что не имеют никакого отношения к каким-либо бомбардировкам, направленным против посёлка Мадждаль-Шамс.