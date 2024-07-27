Бейрут, 28 июля, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Ливан осуждает ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители. Об этом говорится в заявлении, распространённом 27 июля правительством страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Голанские высоты

«Правительство Ливана осуждает все акты насилия и нападения на любых мирных жителей и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах», — приводит текст заявления «Газета.Ru».

Также власти Ливана подчеркнули, что любое нападение на гражданских лиц грубо противоречит международному гуманитарному праву.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля посёлок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Сообщалось, что реактивные снаряды разорвались на местном стадионе. На данный момент известно об 11 погибших и 30 пострадавших в результате атаки. По информации телеканала Al Jazeera, большинство жертв обстрела — подростки.

Ответственность за обстрел Израиль возложил на Ливан и движение «Хезболла», которое, в свою очередь, отвергает обвинения в причастности к атаке. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракетный обстрел, согласно анализу оперативных систем, был произведён из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

После произошедшего глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на Голанских высотах пересекает все красные линии и приближает полномасштабную войну с Ливаном. Он также пообещал, что Тель-Авив примет ответные меры.