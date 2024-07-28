Куала-Лумпур, 28 июля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Россия осуждает любые террористические атаки вне зависимости от того, кто за ними стоит. Об этом 28 июля в ходе пресс-конференции по итогам визита в Малайзию заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Мы осуждаем все террористические акции, которые предпринимаются любой структурой», — подчеркнул Лавров, комментируя ракетный обстрел Голанских высот.

Он напомнил, что Россия, будучи последовательной в этом вопросе, также осудила нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В то же время Сергей Лавров назвал ответные действия Израиля, в том числе военную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа, совершенно неприемлемыми и нарушающими международное гуманитарное право.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля населённый пункт Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Сообщалось, что один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. На данный момент известно о 12 погибших и 30 пострадавших в результате атаки. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что большинство жертв обстрела — дети.

По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, удар был нанесён ракетой Falaq-1 иранского производства из арсенала «Хезболлы». В пресс-службе израильских войск сообщили, что запуск ракеты был произведён из района, расположенного к северу от населённого пункта Шебаа на юге Ливана.

По информации портала Axios, представители «Хезболлы» заявили командованию Всемирных сил Организации Объединённых Наций в Ливане (ВСООНЛ) о своей непричастности к произошедшему и назвали причиной инцидента падение израильской противоракеты.

Спецкоординатор ООН Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий ВСООНЛ Арольдо Ласаро осудили гибель мирных граждан и призвали стороны конфликта к сдержанности и прекращению обмена ударами. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал провести независимое расследование обстрела друзского посёлка.