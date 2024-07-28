Москва, 28 июля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день фигура президента США является всего лишь декорацией, а на самом деле всем в этой стране заправляет так называемое «глубинное государство». Об этом 28 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, которые привела Lenta.ru, до действующего американского лидера Джо Байдена никто из лидеров этой страны не был таким посмешищем в глазах американцев и остального мира.

«И это ещё раз доказывает, что фигура формального лидера Америки сейчас всего лишь декорация, не более, чем ширма», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза уточнил, что на этом фоне в США управляет deep state («глубинное государство»), а не избранный президент.

«Можно посадить в Овальном кабинете хоть чучело огородное, хоть мумию фараона — ничего по большому счёту не изменится», — пояснил он.

Медведев отметил, что такая ситуация, по его мнению, является наихудшей, потому что из-за этого нет никакой уверенности в том, что элита США всё ещё может разумно и ответственно вести диалог с остальным человечеством, думая о его судьбе, а не о своих корыстных интересах.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Американский лидер отметил, что сделал это в интересах демократов и будущего страны. Он также призвал сделать кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре вице-президента США Камалу Харрис.

Президент США 25 июля заявил о необходимости обеспечить единство Демпартии США. Позднее в этот же день он рассказал, что решил выйти из предвыборной кампании, чтобы передать эстафету новому поколению.

Медведев 22 июля прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки. Зампред Совбеза пожелал главе Белого дома здоровья и подчеркнул, что Россия достигнет целей спецоперации на Украине.