Вашингтон, 25 июля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в обращении к американцам заявил, что принял решение выйти из предвыборной кампании, чтобы передать эстафету новому поколению. Его выступление 25 июля транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Gage Skidmore

По словам действующего американского лидера, его заслуги на посту главы государства, лидерство в мире и видение будущего США заслуживают второго президентского срока, однако ничего, включая личные амбиции, не должно мешать «сохранению демократии».

«Поэтому я решил, что лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению, это лучший способ объединить наш народ», — сказал он.

Байден уточнил, что в последние шесть месяцев на посту президента сконцентрируется на обеспечении роста экономики, защите прав граждан и т.п., добавив, что Вашингтон продолжит объединять коалицию поддерживающих Украину стран и укреплять НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 июля Байден заявил о необходимости обеспечить единство Демпартии США. По словам главы Белого дома, в последние недели он осознал такую необходимость и понял свою роль в этом процессе.

Действующий президент США 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. По словам главы Белого дома, он сделал это в интересах демократов и будущего страны. Байден также призвал сделать кандидатом от Демпартии на президентских выборах в ноябре вице-президента США Камалу Харрис.