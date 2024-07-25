Байден заявил о необходимости единства в Демократической партии США
Байден заявил о необходимости обеспечить единство Демократической партии США
Вашингтон, 25 июля, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден считает необходимым обеспечить единство Демократической партии США. Об этом он заявил 24 июля в ходе своего специального видеообращения.
Речь американского лидера привёл на своём сайте Белый дом.
Как сообщало ИА Регнум, 23 июля член Совета Федерации РФ Алексей Пушков написал, что из-за вице-президента США Камалы Харрис в Демократической партии прослеживаются признаки внутреннего раскола. Так российский сенатор прокомментировал информацию о том, что в случае её победы на предстоящих выборах главы государства некоторые члены американской администрации покинут свои посты.
Перед этим газета The Wall Street Journal выпустила статью, в которой утверждалось, что ряд ключевых членов администрации США уйдут в отставку, если Камала Харрис победит на президентских выборах. Указанная информация касалась американского госсекретаря Энтони Блинкена, советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана и руководителя Пентогона Ллойда Остина.