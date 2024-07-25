Вашингтон, 25 июля, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден считает необходимым обеспечить единство Демократической партии США. Об этом он заявил 24 июля в ходе своего специального видеообращения.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Речь американского лидера привёл на своём сайте Белый дом.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля член Совета Федерации РФ Алексей Пушков написал, что из-за вице-президента США Камалы Харрис в Демократической партии прослеживаются признаки внутреннего раскола. Так российский сенатор прокомментировал информацию о том, что в случае её победы на предстоящих выборах главы государства некоторые члены американской администрации покинут свои посты.

Перед этим газета The Wall Street Journal выпустила статью, в которой утверждалось, что ряд ключевых членов администрации США уйдут в отставку, если Камала Харрис победит на президентских выборах. Указанная информация касалась американского госсекретаря Энтони Блинкена, советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана и руководителя Пентогона Ллойда Остина.