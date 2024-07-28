Москва, 28 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. США принимают решения независимо от действий России, ряд этих решений Москва считает проявлением агрессии и реагирует на них соответствующим образом, заявил 28 июля помощник президента РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА Регнум

Комментируя заявление президента Владимира Путина о возможности России снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, Патрушев назвал его ответом на действия Вашингтона.

«Мы реагируем на их действия. Они принимают решения вне зависимости от того, что мы будем делать, а ведут себя агрессивно», — заявил Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия ничего не провоцирует, а лишь реагирует на агрессивные шаги Запада.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Пентагон объявил, что с 2026 года намерен размещать в Германии гиперзвуковое оружие, SM-6 и Tomahawk и другие дальнобойные системы. Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что поддерживает это решение, которое необходимо для безопасности и станет «сдерживающим фактором».

Выступая на главном параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, Путин призвал военных обратить внимание на заявление из Вашингтона и Берлина о планах разместить в Германии американские комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности.

Создаётся опасная для России ситуация, поскольку под угрозой могут оказаться важные российские объекты. Западные ракеты, возможно, начинённые ядерными боеголовками, получат возможность долететь до них за десять минут, отметил Путин.

Если США не откажутся от своих планов, Россия будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развёртывание ударных средств средней и меньшей дальности. Москва будет принимать зеркальные меры по их развёртыванию с учётом действий США, а также их сателлитов в Европе и в других регионах мира, заявил глава государства.