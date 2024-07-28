Москва, 28 июля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Никто из американских президентов до Джо Байдена не был таким посмешищем в глазах граждан своей страны и всего мира. Об этом 28 июля заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Сергей Корсун ИА Регнум

«До Байдена ещё никто из американских президентов не был таким посмешищем в глазах граждан своей страны и всего мира. И это еще раз доказывает, что фигура формального лидера Америки сейчас всего лишь декорация, не более, чем ширма», — сказал он.

Медведев отметил, что всеми процессами в США заправляет не избранный президент, а так называемое «глубинное государство».

«Можно посадить в Овальном кабинете хоть чучело огородное, хоть мумию фараона — ничего по большому счёту не изменится», — добавил он.

По его словам, это хуже всего, поскольку не оставляет никакой уверенности в способности американской элиты разумно вести диалог с остальным человечеством.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил в социальных сетях о выходе из президентской гонки. По словам президента США, он принял такое решение в интересах страны и Демократической партии.

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из предвыборной кампании. Он назвал действующего американского лидера худшим главой государства в истории страны.

27 июня Байден и Трамп встретились на теледебатах, которые прошли в первый раз в рамках текущей выборной кампании. Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной.

Оговорки и путаница с именами в ходе выступления Байдена усилили опасения по поводу его ментального здоровья. Агентство Bloomberg указало, что они вызвали лавину насмешек в интернете, так как политик перепутал двух своих «главных врагов» со своими «главными союзниками». Такие серьёзные ошибки, допущенные Байденом в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей, в том числе у сторонников.