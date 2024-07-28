Париж, 28 июля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Видеоролик с основными фрагментами церемонии открытия летних Олимпийских игр, состоявшейся 26 июля в Париже, был удалён с официальных ресурсов Международного олимпийского комитета.

Кадр из видео

На сайте МОК при переходе на видео появляется чёрный экран, на котором указано, что данное видео недоступно. Аналогичная ситуация и с попытками посмотреть видеозапись на YouTube.

Причины, по которым ролик решено было удалить, комитет не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, презентация церемонии открытия летней Олимпиады в Париже подверглась критике по всему миру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что некоторые моменты, вошедшие в программу церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, вызывают отвращение. Он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК), согласовав такую программу презентации, пошёл по «опасному пути».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904921" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МОК удалил видео с кадрами церемонии открытия Олимпиады-2024

Вице-премьер Сербии Александар Вулин сравнил открытие Олимпиады в Париже и Игр БРИКС в Казани. По его словам, если какое-либо событие может объяснить разницу между цивилизациями нового Запада и нового Востока и причину их столкновения, то это указанные презентации. А американская телекоммуникационная компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с организаторами Олимпиады из-за пародии шоу трансвеститов на картину «Тайная вечеря».

Сама церемония открытия отметилась несколькими казусными ситуациями. Так, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. После этого знамя сразу спустили и вернули в правильное положение. При прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР.