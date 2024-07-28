Париж, 28 июля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Американская телекоммуникационная компания C Spire сообщила о решении снять рекламу с Олимпийских игр в Париже после прошедшей 26 июля церемонии открытия.

Кадр из видео

«Мы были шокированы глумлением над «Тайной вечерей» во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже», — указано на официальной странице фирмы в соцсети X (бывший Twitter).

В сообщении руководства подчёркивалось, что фирма отказывается от сотрудничества с организаторами Олимпиады.

Как сообщало ИА Регнум, презентация церемонии открытия летней Олимпиады в Париже вызвала бурную реакцию мирового сообщества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала её масштабным провалом. Дипломат призналась, что не собиралась смотреть открытие, но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что некоторые моменты, вошедшие в программу церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, вызывают отвращение. Он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК), согласовав такую программу презентации, пошёл по «опасному пути».

Американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, которую продемонстрировали на церемонии открытия. Вице-премьер Сербии Александар Вулин сравнил открытие Олимпиады в Париже и Игр БРИКС в Казани. По его словам, если какое-либо событие может объяснить разницу между цивилизациями нового Запада и нового Востока и причину их столкновения, то это указанные презентации.