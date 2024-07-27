Белград, 27 июля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Сербам следует определиться, к какой цивилизации они принадлежат — той, которую продемонстрировали на Олимпийских играх в Париже, или той, которую показали на Играх БРИКС в Казани. Об этом 27 июля заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

Максим Богодвид/РИА Новости

По его словам, если какое-либо событие может объяснить разницу между цивилизациями нового Запада и нового Востока и причину их столкновения, то это церемония открытия Олимпийских игр в Париже и Игр БРИКС в Казани.

«В Париже Мария-Антуанетта поёт, держа в руках свою окровавленную отсечённую голову. «Золотой телец» является тем, кто ему поклоняется, а больной человек, который всё это поставил, «Тайную вечерю» представляет как сцену из порнофильма», — приводит слова Вулина его пресс-служба.

Он отметил, что в Казани были спортсмены под своими национальными флагами, а народные игры — без сатанинских символов, отрубленных голов и больных видений.

«Сербы, к какой цивилизации вы принадлежите? Сербы, что вам ещё непонятно?» — обратился Вулин к соотечественникам.

Церемония открытия Олимпийских игр, которая прошла на реке Сене в Париже, вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. В Греции это мероприятие назвали «крахом цивилизации». Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен охарактеризовала представленные в ходе презентации эпизоды как отчаянную попытку превознести ценности спорта в период пропаганды «культуры пробуждения». Американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, которую продемонстрировали на церемонии открытия.

Кроме того, церемония открытия Игр в Париже запомнилась поющей отрубленной головой Марии-Антуанетты и «всадником Апокалипсиса», скачущим по реке Сене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады в Париже прошла с масштабным провалом. В частности, дипломат указала на транспортный коллапс, который поразил Париж в день открытия Игр-2024, крыс, наводнивших улицы французской столицы, а также глумление над святым для христиан сюжетом «Тайная вечеря», которое, по её словам, стало апофеозом церемонии.