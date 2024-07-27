Москва, 27 июля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Некоторые моменты, вошедшие в программу церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, вызывают отвращение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть мастерила я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты», — приводят его слова «Известия».

Песков отметил, что церемония открытия Олимпиады согласовывается с Международным олимпийским комитетом (МОК), который, допустив попадание в сценарий подобных отвратительных моментов, пошёл по «опасному пути».

Отдельные эпизоды мероприятия, о которых идёт речь, противоречат законодательству Российской Федерации, подчеркнул Песков.

«Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. Помимо продвижения так называемой западной повестки, мероприятие сопровождалось целым рядом казусов ― от поднятия перевёрнутого олимпийского флага до ошибочного представления Южной Кореи как КНДР.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что церемония открытия Олимпиады продемонстрировала, что у Запада больше нет общей моральной основы.

Мероприятие также раскритиковал член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, идеология открытия Олимпийских игр в Париже насыщена элементами ультра-либерального подхода к ценностям и общественным ориентирам, разделяющими общество. Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев назвал Игры в Париже позором и тёмным пятном на олимпийском движении.