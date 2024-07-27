Белгород, 27 июля, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Краснояружский и Белгородский районы, пострадали три человека, в том числе один ребёнок. Об этом в субботу, 27 июля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В посёлке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребёнок. Мальчик позже почувствовал ухудшение состояния и был доставлен в детскую областную клиническую больницу», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что ребёнку оказали всю необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Кроме того, при сбросе БПЛА взрывного устройства в селе Илек-Пеньковка в Краснояружском районе пострадали два мирных жителя. Мужчину с минно-взрывной травмой и контузией направили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Его супруга от госпитализации отказалась.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области сообщил, что при обстреле села Бочковка в Белгородском районе со стороны украинских войск погиб мирный житель. Он скончался по пути в медучреждение.

В Глушковском районе Курской области днём 27 июля в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на легковой автомобиль пострадали два мирных жителя — водитель и пассажир. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В ночь на 27 июля средства противовоздушной обороны России отразили атаки 14 украинских беспилотников в пяти российских регионах. Семь БПЛА перехватили над Курской областью, три — над Белгородской, два — над Ростовской и ещё по одному — над Липецкой и Брянской областями. Позднее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении ещё семи беспилотников самолётного типа в небе над Рязанской областью. Около 07:50 мск силы ПВО уничтожили три БПЛА над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей.