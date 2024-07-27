Рязань, 27 июля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны утром 27 июля уничтожили в небе над территорией Рязанской области семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что российские военные уничтожили семь воздушных целей над территорией Рязанской области около 06:45 мск (совпадает с местным).

До этого в Министерстве обороны проинформировали, что силы ПВО в ночь на 27 июля отразили атаки 14 украинских беспилотников в пяти российских регионах. Семь БПЛА перехватили над Курской областью, три — над Белгородской, два — над Ростовской и ещё по одному — над Липецкой и Брянской областями.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинформировал, что БПЛА упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Добровском муниципальном округе. В результате инцидента никто не пострадал, повреждение получило остекление домостроения.

Вечером 26 июля российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, вражеские дроны сбили над Выгоничским, Трубчевским, Карачевским, Брасовским и Брянским районами. В Министерстве обороны России сообщили, что российские военные в течение двух с половиной часов уничтожили над Брянской областью 21 БПЛА.