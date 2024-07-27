Москва, 27 июля, 2024, 07:13 — ИА Регнум. В ночь с 26 на 27 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) России обезвредили по меньшей мере 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пяти российских регионах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Их сбили в Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областях.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями», — отметило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 27 июля стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили в небе над Курской областью шесть украинских беспилотников (БПЛА). При этом в регионе объявлялась угроза атаки БПЛА и ракетная опасность.

27 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что в селе Ратчино Добровского муниципального округа российские военные обезвредили один дрон ВСУ. Перед этим он информировал, что в регионе объявлялась угроза атаки беспилотников.

Глава Ростовской области Василий Голубев также сообщал о сбитых дронах. В его регионе силы ПВО уничтожили два БПЛА.